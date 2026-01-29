Президент ОАЭ прибыл с визитом в Москву

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг, 29 января, прибыл с официальным визитом в Москву.

© Вечерняя Москва

Самолет президента ОАЭ приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, в переговорах Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с президентом России Владимиром Путиным также примет участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

Помимо этого, встречу также посетит начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

28 января Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом Шараа, который приехал в Россию с рабочим визитом. Во время беседы политики обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран в различных сферах, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

26 января российский лидер встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, который находится в стране с частным визитом, в Двадцатиколонном зале Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Также президент России поговорил по телефону с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой. В ходе их беседы российский лидер поздравил африканского коллегу с победой на прошедших президентских выборах и пожелал благополучия и процветания гражданам страны.