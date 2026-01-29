В Госдуме предложили отменить плату за обучение в колледжах

Председатель партии СРЗП Сергей Миронов предложил сделать среднее профессиональное образование в колледжах бесплатным. Он подчеркнул необходимость решения проблемы кадрового дефицита, который, согласно прогнозам, достигнет четырех миллионов человек к 2035 году.

© Вечерняя Москва

Глава фракции выразил недовольство инициативой правительства ограничить число платных мест только по непопулярным направлениям, отметив сохранение значительных сборов с учащихся на престижных направлениях.

— Получается, что на популярных факультетах платное образование сохранится в нынешнем объеме и администрации колледжей по-прежнему будут собирать со студентов немалые деньги, — объяснил Миронов.

Политик также высказался против отбора в колледжи по результатам ОГЭ, считая целесообразным использование среднего балла аттестата, иначе доступ к среднему профессиональному образованию рискует стать привилегированным и усугубить социальную дифференциацию, сообщает 360.ru.

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов 7 января сообщил, что абитуриенты, поступающие в медицинские колледжи по целевому направлению, будут иметь приоритет при зачислении, вне зависимости от оценок.