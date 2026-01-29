Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, действительно ли Москва и Киев достигли договоренностей об энергетическом перемирии.

Источники утверждали, что в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта стороны согласовали прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако официальный представитель Кремля заявил, что пока не может это комментировать, и отказался давать ответ по существу, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указал на двуличие киевского режима и его западных доноров. Российский лидер напомнил, что ВСУ бьют беспилотниками по энергообъектам в нашей стране, "а нас просят этого не делать".

Накануне зимы 2024/2025 Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, будут ли российские бойцы бить по энергообъектам на Украине зимой, напоминал, что ВС России прежде отказывались от таких ударов из гуманитарных соображений. Однако после нападения врага на Курскую область речь зашла о посягательстве ВСУ на российскую землю — ситуация изменилась.