Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозу для Европы представляют украинские беженцы с боевым опытом, а не ветераны СВО. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд для 261 военнослужащего российской армии. Позже глава МИД страны Маргус Цахкна призвал запретить въезд в ЕС всем участникам СВО.

Колесник выразил уверенность, что ветераны СВО и не планировали поездки в Евросоюз. В то же время депутат указал, что в ЕС находятся миллионы украинцев, в том числе с боевым опытом, которые «практически диктуют свои условия жизни», к примеру, в Польше и Германии.

«Да и везде они ведут себя довольно хамски, это я знаю точно», - заявил Колесник.

Депутат отметил, что на фоне притока украинцев в ЕС вырос уровень преступности. Он добавил, что Владимир Зеленский «поливает грязью» европейцев, но европейские власти продолжают ему аплодировать.