Предстоящая двусторонняя встреча делегаций России и Украины по урегулированию конфликта не будет легкой. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с News.ru.

"То, что команда Зеленского является сложным переговорщиком, это понятно. Но если отбросить некоторые нюансы их поведения, просто вспомнить историю соглашений в сложных конфликтах, то переговоры никогда не шли легко", - сказал Новиков.

По его словам, "просто и легко" заканчиваются только переговоры о капитуляции, когда одна из сторон очевидно проиграла.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби будет двусторонним без Вашингтона.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы "буферных зон" и "различные механизмы контроля", а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.