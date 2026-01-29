В Кремле исключили посредничество Германии по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о посредничестве Германии в переговорах по Украине сейчас не обсуждается.
«И, собственно, и сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идёт», — цитирует его РИА Новости.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против переговоров с лидером России Владимиром Путиным по Украине.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны вести к конкретным результатам