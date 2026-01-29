В Кремле исключили посредничество Германии по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о посредничестве Германии в переговорах по Украине сейчас не обсуждается.

«И, собственно, и сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идёт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против переговоров с лидером России Владимиром Путиным по Украине.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны вести к конкретным результатам