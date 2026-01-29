Путин заявил о ценности вклада ОАЭ в обмены между РФ и Украиной

Президент России дал высокую оценку роли Объединённых Арабских Эмиратов в организации гуманитарных обменов между Москвой и Киевом, а также в поддержании каналов диалога по вопросам урегулирования конфликта. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе переговоров с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, подчеркнув значимость посреднических усилий эмиратской стороны.

В тот же день состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала Киеву останки тысячи украинских военных, тогда как Украина вернула 38 тел российских бойцов. Этот гуманитарный обмен стал первым в 2026 году и был проведён по формуле «38 на 1000».

До этого подобная процедура проходила 20 ноября 2025 года. Тогда Украина также получила тысячу тел погибших, а России были переданы останки 30 военнослужащих. Обмен осуществлялся в рамках договорённостей, достигнутых ранее в Стамбуле.

Переговоры между Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом, стартовали в Кремле. Встреча в узком составе проходит в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран намерены обсудить ключевые направления российско-эмиратского взаимодействия, ситуацию на Ближнем Востоке и широкий круг международных вопросов. В ОАЭ, в свою очередь, отмечали, что особый акцент планируется сделать на перспективах сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и энергетике.