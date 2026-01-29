Матвиенко призвала сохранить нравственный и ценностный фундамент России

Нужно сделать все возможное для сохранения нравственного и ценностного фундамента, составлявшего основу национального кода многих поколений россиян, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В этой аудитории все понимают, что вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению и важности в полной мере сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны. Наша цель - сделать все, чтобы вопреки всем вызовам сегодняшнего дня сохранить в нашей стране, в нашей огромной России тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч с участием Патриарха Кирилла.

По словам спикера Совфеда, на примере соседних стран видно, к какой государственной, человеческой и духовной трагедии "могут привести сбитые ориентиры".

"На Украине уничтожается не только каноническая церковь, но и сакральные вековые традиции. Взять хотя бы перенос празднования Рождества", - привела пример глава верхней палаты парламента.

По оценке Валентины Матвиенко, духовные основы попираются практически во всех западных странах.