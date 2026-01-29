В Госдуме сделали заявление о вторжении Трампа в Иран

Президенту США Дональду Трампу не дадут начать полномасштабное наземное вторжение в Иран, скорее всего, он ограничится бомбардировками. Такое предположение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По словам парламентария, Трамп «грозно повышает голос в публичных выступлениях», но пока удачной можно считать только операцию в Венесуэле по похищению президента Николаса Мадуро, где значительную роль сыграло предательство.

«Не исключено, что США начнут очередные бомбардировки [Ирана]. Не зря же они выдвинули поближе целый флот. Но на этом, подозреваю, все и закончится. Никто не даст Трампу санкции на наземное вторжение, а без него с Ираном точно разобраться не получится», — пояснил Журавлев.

Он отметил, что теоретически у США есть возможность атаковать Иран, однако «в целом иранское руководство гораздо более монолитное и спаянное», чем в Венесуэле.

В конце декабря 2025 года Иран охватили протесты. Они начались из-за экономического кризиса, но затем приобрели антиправительственный характер и переросли в столкновения протестующих с силовиками. На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным вмешательством, но в итоге передумал.

Однако в регион были направлены американские военные корабли. В частности, центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. При этом, по данным осведомленных источников СМИ, президент США по-прежнему допускает возможность военной атаки на Тегеран.