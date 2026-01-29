Названа причина отказа Уиткоффа и Кушнера участвовать в переговорах

Отсутствие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера на российско-украинских мирных переговорах 1 февраля может быть связано с обсуждением мелких нюансов. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

23 января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина по вопросам безопасности. В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов, отметив, что речь идет об «очень сложных переговорах на экспертном уровне». Второй раунд должен пройти 1 февраля. При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече 1 февраля не будет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что 1 февраля «будут уточнять какие-то мелкие вопросы, оставшиеся с предыдущей встречи», и именно с этим связано отсутствие американских представителей.

«Если Кушнер и Уиткофф не будут участвовать, это хуже для сторон. Встречи – это, конечно, определенный шаг, но в этот раз он может быть не такой уверенный, потому что украинская делегация всегда готова соскочить с обязательств, которые обсуждались. Мы это неоднократно наблюдали», – сказал Чепа.

По мнению парламентария, США на переговорах являются стороной, которая подтверждает ранее достигнутые договоренности, и «напоминает о них Киеву».