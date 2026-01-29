В России отреагировали на заявление из Киева об отказе от Донбасса

Говорить о желаниях каждой из сторон переговорного процесса по Украине на фоне официальных встреч контрпродуктивно, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление депутата Верховной Рады Анны Скороход об отказе от части Донбасса.

«Я привык уже за последние годы, что из Киева льется поток абсолютно разноречивых заявлений, и трудно сказать, где правда, где циничный разговор. Но в основном мы ориентируемся на те переговоры, которые сейчас ведутся между Киевом, Москвой и Вашингтоном», — отметил Карасин.

Сенатор напомнил, что 1 февраля ожидается новый контакт представителей делегаций из России, США и Украины в Абу-Даби.

«Говорить о повестке дня и о том, чего хотела бы каждая из сторон, мне кажется, контрпродуктивно перед переговорами. Потому что это сковывает действия переговорщиков. Переговорные команды вынуждены так или иначе приспосабливаться к шуму информационному. Поэтому будем ориентироваться на серьезные подходы», — добавил он.

Депутатов Верховной Рады очень много. Будем принимать это во внимание, но на это серьезно реагировать я бы не стал. Хотя само по себе мнение заслуживает того, чтобы быть отмеченным

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что власти Украины должны согласиться на изменение государственных границ, отказавшись от части Донбасса, чтобы договориться с Россией о подписании мирного соглашения.