В МИД заявили, что ЕС уже "поделил" российские активы

ЕС уже "поделил" незаконно замороженные российские активы между собственным военно-промышленным комплексом и киевскими властями.

© Российская Газета

Об этом ТАСС заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить", - сказал он.

Сложившуюся ситуацию Масленников сравнил с "хрестоматийной шкурой неубитого медведя", добавив, что неготовность расстаться с незаконно замороженными активами стала дополнительным фактором, мешающим ЕС, по крайней мере, усомниться в целесообразности дальнейшей политики антироссийских рестрикций.

С начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов. Свыше 200 миллиардов сосредоточены в ЕС, главным образом на счетах системы Euroclear.

В декабре прошлого года стало известно, что Совет Евросоюза одобрил бессрочную заморозку активов. Тем самым был устранен риск, что Венгрия и Словакия могут отказаться продлить заморозку, вынудив ЕС вернуть средства России.

Позднее Центробанк подал иск к Euroclear в связи с причинением ущерба регулятору действиями депозитария. Заявленная сумма требований составляет 18,2 триллиона рублей.