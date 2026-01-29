В МИД заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией

НАТО фактически готовится к возможному конфликту с Россией.

Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью ТАСС.

«Россия во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности". Подчеркивается, что таковой она останется на долгосрочную перспективу, причем даже в случае разрешения украинского конфликта», — отметил он.

По словам дипломата, это свидетельствует, что альянс фактически готовится к возможному конфликту. Страны НАТО увеличивают военные расходы, наращивают потенциалы по периметру российских границ, а также разворачивают новые миссии и операции на востоке Европы.

Владислав Масленников также рассказал, что в настоящее время между НАТО и Россией есть только один канал коммуникации — экстренный. Североатлантический альянс еще в 2022 году решил оборвать все контакты с Москвой.