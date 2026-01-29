Власти высказались о налоге на бездетность в РФ

Возвращение налога на бездетность не привело бы к повышению рождаемости в России. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Налог на бездетность не работает и не выполнит никакой функции, кроме вредной Человек даже под угрозой уплаты дополнительных налогов не пойдет на прекрасное решение родить детей" — сказал он, что соответствующий налог был классическим проявлением советской системы, "когда палкой и принуждением можно было бы создать человека будущего".

По его мнению, на решение завести детей может повлиять только то, если россияне поймут, что "дети — это высшая ценность и настоящая радость". В СССР "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" действовал с 1941 по 1992 год. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц.