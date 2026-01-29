МИД: ЕС уже "поделил" российские активы между Киевом и своим ВПК

Евросоюз уже "поделил" на бумаге незаконно замороженные активы Российской Федерации между киевским режимом и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом заявил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта", - сказал дипломат.

До этого сообщалось, что активы Центрального банка России на €210 млрд заморожены в Европейском союзе (ЕС). Как отмечается, €180 млрд находятся в замороженном состоянии на счетах бельгийской компании Euroclear. Еще примерно €20 млрд - во Франции, а остальная часть - в Люксембурге и Германии.

При этом €28 млрд замороженных активов принадлежат частным инвесторам. По оценке Европейской комиссии, ежегодный доход от замороженных российских активов может составлять примерно €2,5–3 млрд. Точная сумма зависит от уровня процентных ставок.