В МИД России назвали условия диалога с ЕС

Восстановление диалога с Евросоюзом возможно только в случае, если Брюссель откажется от санкционной политики и накачивания оружием киевского режима. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Восстановление отношений с ЕС видится возможным только в том случае, если европейские коллеги в корне изменят подход к взаимодействию с Россией. Откажутся от враждебного курса применительно к нашей стране, последовательно закрепляемого в доктринальных документах Евросоюза, прекратят нелегитимную с точки зрения международного права санкционную политику, перестанут говорить на языке ультиматумов, культивировать в европейском сознании миф о "российской угрозе", накачивать оружием киевский режим, саботировать мирный процесс вокруг Украины. - сказал он. - Придут, наконец, к осознанию, что навязчивая идея о нанесении Москве "стратегического поражения" - это тупиковый путь, движение по которому неизбежно приведет некогда единую Европу на обочину политических и исторических процессов".

При этом дипломат подчеркнул, что параметры и сферы потенциального взаимодействия с ЕС Россия будет определять в зависимости от своей оценки ситуации и "отталкиваясь от своих потребностей для обеспечения национальных интересов".

По словам Масленникова, сложно предсказать, каким именно будет новый формат взаимодействия России и Европы. Он подчеркнул, что процесс его строительства будет "долгим и непростым". "При этом о каком-либо возврате к прежней модели отношений, которая, в конечном итоге, и привела к нынешнему кризису, речи быть не может по определению", - заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.