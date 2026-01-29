Штрафы за нарушения правил въезда в РФ хотят резко поднять

Во фракции "Новые люди" предложили поднять штрафы для мигрантов за нарушение правил въезда в Россию вплоть до 50 тысяч рублей, примерно в десять раз. О подготовке такого законопроекта сообщили в пресс-службе фракции.

© Российская Газета

Размер административного штрафа для иностранных граждан за нарушение правил въезда либо режима пребывания в случае принятия такого закона вырастет до 25-50 тысяч рублей.

В настоящее время административный штраф за указанное правонарушение составляет 2-5 тысяч рублей, он был установлен еще в 2007 году, говорится в пояснительной записке.

В качестве аргумента авторы привели статистику: если в 2024 году к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания, а также за нелегальный труд было привлечено порядка 208 тысяч иностранных граждан, то в 2023 году таких случаев было около 170 тысяч. Таким образом, для многих нарушителей нынешний штраф - незначительная сумма, которую проще заплатить, чем соблюдать требования закона, делают вывод парламентарии.

В дополнение к штрафам они считают нужным сохранить санкцию в виде административного выдворения за пределы России.

Депутаты считают, что высокие штрафы будут способствовать снижению числа нарушителей миграционного режима, что повысит уровень безопасности в стране.

"Более того, повышение штрафов может приносить федеральному бюджету не менее 1 млрд рублей в год дополнительных поступлений ежегодно, учитывая, что по статье 18.8 КоАП РФ привлекаются сотни тысяч человек в год. Эти средства могут быть направлены на укрепление миграционного контроля", - дополнительно предложили авторы.

Федеральный закон в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.