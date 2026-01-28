Путин заявил о единстве вечных ценностей

Вечные ценности одни для всех. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

"Вечные ценности, по большому счету, едины", - подчеркнул президент. "Во многих странах многие задумались и понимают сейчас, что разрушить легко, а воссоздать и сохранить это непросто", - добавил он.