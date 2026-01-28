Путин заявил о единстве вечных ценностей
Вечные ценности одни для всех. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.
"Вечные ценности, по большому счету, едины", - подчеркнул президент. "Во многих странах многие задумались и понимают сейчас, что разрушить легко, а воссоздать и сохранить это непросто", - добавил он.
"Мы вместе работали над этим, работаем и будем это делать в будущем в интересах всей страны", - заключил глава государства.