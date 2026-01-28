Президент России Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности.

Об этом он заявил в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бордой.

Он назвал неслучайным, что день памяти жертв Холокоста совпал с днём полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населённого пункта», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что в России придают особое значение Дню памяти жертв Холокоста.