Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
Президент России Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности.
Об этом он заявил в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бордой.
Он назвал неслучайным, что день памяти жертв Холокоста совпал с днём полного освобождения Ленинграда от блокады.
«Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населённого пункта», — сказал Путин.
Также Путин заявил, что в России придают особое значение Дню памяти жертв Холокоста.