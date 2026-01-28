У Европы есть "только один путь" избежать развала и хаоса, который заключается в том, чтобы "прекратить стремиться быть центром "партии войны"" и перестать спонсировать режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

"У Европы, на самом деле, есть только один путь избежать развала и хаоса – прекратить стремиться быть центром "партии войны" и перестать спонсировать режим Зеленского, вставляя палки в процесс украинского урегулирования. Ещё не поздно свернуть с обочины мировой истории и подключиться к реальной политике по обеспечению стабильного мира и безопасности на европейском континенте", — отметил он.

По словам Слуцкого, "голос разума" все громче звучит в национальных парламентах стран ЕС. Так, например, депутат бундестага от СДПГ Адис Ахметович призвал канцлера Германии Фридриха Мерца начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О том же говорили во Франции и в Италии, отметил Слуцкий, выразив уверенность, что список стран "будет расти". В разговоре с Financial Times бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини заявил, что если США перестанут присутствовать в Европе, то НАТО и ЕС грозит распад.

Также спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X писал, что правые силы в Европе выглядят "как единственная реальная надежда", так как они признают "массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС". А в декабре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Евросоюз находится в состоянии распада, так как некоторые принимаемые решения в Брюсселе не исполняются странами-членами объединения.