В Кремле выразили уверенность, что США продолжат обеспечивать диалог по Украине

Вашингтон продолжит обеспечивать диалог между Москвой и Киевом. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал информацию о том, что представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров по Украине.

"[США] все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога", — сказал представитель Кремля.

28 января государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Встреча запланирована на 1 февраля.

Первые трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись 23–24 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, стороны обсуждали план из 20 пунктов и "проблемные вопросы", которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не претерпела никаких изменений, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".