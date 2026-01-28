Дания ограничила передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что министерство иностранных дел Дании уведомило российское посольство о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза.

По словам дипломата, 23 января МИД Дании уведомил о необходимости для посольства не менее чем за 24 часа до въезда на территорию страны, включая транзит, информировать датское внешнеполитическое ведомство о визитах сотрудников российских дипломатических миссий, аккредитованных в других странах ЕС, а также совершеннолетних членов их семей.

28 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Европейского союза и США к единству на фоне «российской угрозы».

До этого чешские издания Deník N и Seznam Zprávy писали, что новый глава МИД Чехии Петр Мацинка отказался от более жестких ограничений на передвижение российских дипломатов. Журналисты отмечают, что именно Прага при прежнем правительстве продвигала принятие тех изменений, которые вступили в силу в Евросоюзе 25 января, — они позволяют членам объединения обязывать дипломатов РФ получать разрешение на въезд в другие страны Шенгенской зоны.