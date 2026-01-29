Спецпредставитель Путина дал совет мэру Нью-Йорка

Новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани следует лучше заниматься централизованным планированием, чтобы процветал социализм и коммунизм. Такой совет дал спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

"Товарищ Мамдани должен лучше планировать — коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию", — написал Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал заявление мэра Нью-Йорка о финансовых проблемах города. В интервью телеканалу CNBC Мамдани отметил, что Нью-Йорк сейчас переживает более масштабный кризис, чем был в 2008 году.

По прогнозам, бюджетный дефицит Нью-Йорка на ближайшие два финансовых года составит $12,6 млрд. Мамдани объяснил это "вопиющей финансовой бесхозяйственностью" своих предшественников — экс-мэра города Эрика Адамса и бывшего губернатора Эндрю Куомо.

До этого Зохран Мамдани заявил, что сегодня каждый четвертый житель Нью-Йорка живет за чертой бедности. Мэр добавил, что на этом фоне Нью-Йорк остается одновременно самым богатым и самым дорогим городом в США.

1 января Мамдани принял присягу в качестве мэра Нью-Йорка. Он пробудет на этом посту четыре года и имеет право баллотироваться на второй срок. Но участвовать в выборах президента США Мамдани не сможет, поскольку родился в Уганде.