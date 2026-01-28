Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино

Предложение Минфина РФ о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне российские СМИ заявили, что Минфин предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино.

Авторы инициативы пояснили, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 млрд рублей в год.

«Предложение ещё будет прорабатываться», — отметил Песков.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что прежде чем легализовывать онлайн-казино, следует принять ряд «упреждающих вещей». Она добавила, что «сейчас это делать рано, у людей и так нет денег».