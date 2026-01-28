В Кремле ответили на вопрос о наличии в резиденциях Путина фото с Трампом

В резиденциях президента России Владимира Путина нет совместных фото с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с изданием «Подъем».

«У нас нет обычая вешать фотографии в резиденциях. В основном — картины», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что американский лидер разместил в Белом доме фотографию с Путиным, сделанную во время исторического саммита на Аляске в августе прошлого года.

По словам журналистки PBS Элизабет Ландерс, снимок висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией Трампа. На изображении лидеры стран стоят рядом друг с другом.