Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

Россия сейчас не обсуждает перечни документов по Украине. Так на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о двух мирных соглашениях ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», — отметил он.

Представитель Кремля также добавил, что члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби регулярно получают указания от президента России Владимира Путина.

Ранее Сибига заявил, что мирное соглашение об урегулировании конфликта из 20 пунктов является двусторонним документом. Он уточнил, что Украина подпишет документ с США, отдельно Соединенные Штаты подпишут соглашение с Россией, при этом подписи ЕС не будет.