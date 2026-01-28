Песков рассказал, что делегация РФ на переговорах с США и Украиной получает указания Путина

Российская делегация на переговорах с США и Украиной регулярно получает указания президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

"В нашем случае это регулярно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получили ли уже члены российской делегации на переговорах в Абу-Даби указания от Путина.

До этого представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры с президентом России.

Ушаков подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

В конце прошлого года Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным в любом формате. При этом он отмечал, что готов на подобные контакты при условии, если они приведут к прекращению огня и окончанию конфликта.