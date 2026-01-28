Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чувствительными и очень сложными трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля заметил, что Россия сейчас не обсуждает перечни документов по Украине.

По его словам, переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

Песков заметил, что делегация РФ на переговорах по Украине регулярно получает указания от президента России Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что прогрессом в переговорах по Украине является «тот факт, что они уже идут». Он добавил, что переговоры «очень сложные», но работа будет продолжаться, хотя все будет в дальнейшем зависеть от «конструктивизма собеседников».