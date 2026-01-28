В Кремле начались переговоры Путина и лидера Сирии аш-Шараа

Глава российского государства Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приступили к переговорам в Кремле.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, Путин и аш-Шараа намерены обсудить ряд вопросов российско-сирийского взаимодействия, а также обменяться мнениями о ситуации в ближневосточном регионе.

Песков: Путин и Шараа могут затронуть вопросы пребывания военных РФ в Сирии

Ранее сообщалось, что лидер Сирии прибыл в Кремль на встречу с Путиным. Аш-Шараа находится в России с рабочим визитом.