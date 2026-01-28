Раскрыт состав делегации России на переговорах с президентом Сирии

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков будет присутствовать на встрече российского лидера Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом Аш-Шараа.

Об этом сообщил в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Примечателен состав наших переговорщиков. Присутствует замначальника Генштаба Игорь Костюков, который на прошлой неделе возглавлял нашу делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби», — написал он.

Также, по сведениям журналиста, на переговорах будут присутствовать министр обороны России Андрей Белоусов и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Ранее стало известно, что в Москву для встречи с Путиным прибыл президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы, связанные с пребыванием Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии.