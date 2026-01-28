О чем говорят в Госдуме сегодня: встреча Путина с Зеленским и платные места в колледжах

В Госдуме прокомментировали вероятность личной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, выступили за «синхронизацию» системы образования и рынка труда, а также высказались о сроках завершения конфликта на Украине. О чем еще говорили российские парламентарии 28 января — в материале «Рамблера».

Вероятность личной встречи Путина с Зеленским

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, является ложью. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий обратил внимание на то, что даже если рассуждать теоретически, встреча Путина и Зеленского не может состояться в ближайшее время, так как она не подготовлена.

«Кроме того, Сибига заявлял следующее: «Сначала Украина подпишет мирное соглашение с американцами, а потом уже США будут подписывать его с Россией». Это показывает, что глава МИД Украины манипулирует словами, как ему захочется, и доверие всем его высказываниям крайне низкое», — констатировал Чепа.

Ограничение на платные места в колледжах

Необходимо «синхронизировать» систему образования и рынок труда, так как часто обучение в колледжах и вузах ведется на «невостребованных экономикой» направлениях. Об этом заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-спикер нижней палаты парламента Виктория Абрамченко, комментируя информацию о возможном введении ограничений на возможность обучать студентов на платной основе.

По ее словам, примерно треть абитуриентов учится платно, рассчитывая получить популярную специальность.

«Стране нужны, конечно, специалисты разных направлений, в том числе направления, которые любит молодежь, связанные с PR, дизайном и коммуникациями. Эти направления тоже останутся, но сейчас существует перекос», — пояснила Абрамченко.

Сроки завершения конфликта на Украине

Конфликт России и Украины может завершиться к ноябрю 2027 года. Такой прогноз сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет News.ru.

По мнению депутата, конфликт можно было бы завершить «и завтра», но этому препятствуют политические силы на Украине, а также в Великобритании, Германии и Франции.

«Может ли он завершиться к ноябрю 2027 года? Все может быть, но для этого нужна воля обеих сторон. Пока со стороны Украины ее не наблюдается», — заявил Колесник.

Запрет на фотосъемку в зале Госдумы

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о введении запрета на фотосъемку в зале Госдумы как для сохранения психики фотографов, так и для того, чтобы дать возможность депутатам спокойно работать. Об этом пишет газета «Ведомости».

По его словам, фотосъемка осложняет работу парламентариев и способствует развитию «не очень правильных черт характера – подсмотреть, подглядеть» у фотографов.

«Вдруг кто-то зевнул, не то потрогал или посмотрел не эту книгу и тут то вы как раз этот момент ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики», — уверен Володин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал фотографов думского пула, стремящихся «подглядеть и показать в плохом виде» какие-то ситуации, происходящие с депутатами.