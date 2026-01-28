Раскрыта главная тема следующих переговоров в ОАЭ

Политолог Юрий Самонкин предположил, что главной темой второго раунда переговоров по Украине в ОАЭ станут территориальные вопросы. Об этом сообщает News.ru.

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина по вопросам безопасности. Переговорную группу России возглавил начальник ГРУ Игорь Костюков.

В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что речь идет об «очень сложных переговорах на экспертном уровне». Стороны обсуждают «целый набор сложных тем, связанных с урегулированием», отмечал он.

Стороны условились продолжить переговоры. Сообщалось, что новый раунд пройдет 1 февраля. По мнению Самонкина, на новой встрече будет активно обсуждаться «вопрос о территориальной принадлежности».

« И сам [президент США Дональд] Трамп, и американская сторона говорят, что при заключении мирной сделки Киеву необходимо отказаться от всех территорий, которые получила Россия в рамках СВО», - подчеркнул политолог.

По его мнению, Владимир Зеленский попытается любыми способами переложить ответственность за это решение на «каких-то третьих лиц».