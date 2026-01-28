Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что вопрос возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского неоднократно обсуждался в ходе личных телефонных переговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил в интервью Павлу Зарубину, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву.

Ушаков подчеркнул, что Москва сохраняет принципиальную готовность к контактам на высшем уровне, однако настаивает на их содержательности.

«Этот вопрос обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», — сообщил помощник главы государства.

По его словам, российская позиция остается логичной и последовательной: «Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы они были хорошо подготовлены и были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов».

Названо условие встречи президентов России и Украины

Отдельно Юрий Ушаков обозначил готовность российской стороны принять украинскую делегацию непосредственно в столице.

«Если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. При этом гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы», — заявил представитель администрации президента России.

Это заявление прозвучало на фоне недавних утверждений главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы готовности Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской АЭС.