Лавров рассказал, какими должны быть преобразования Совбеза ООН

Россия выступает за выверенные преобразования Совета Безопасности ООН, направленные на повышение авторитета и эффективности этого органа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе СБ всемирной организации Тареком Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

В ведомстве уточнили, что стороны основное внимание уделили текущему раунду МПП в рамках 80-й сессии Генассамблеи.

«С.В. Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», — говорится в сообщении МИД.

14 января Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи заявил, что Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия континента в Совете Безопасности ООН.

В сентябре министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил о кризисном состоянии всемирной организации, связывая это с противодействием необходимым реформам. По словам дипломата, большинство членов ООН желают преобразований, но сам механизм их проведения становится непреодолимым барьером.