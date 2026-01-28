В Госдуме назвали главный результат трехсторонних переговоров по Украине

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» раскрыла, что стало главным результатом трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по урегулированию конфликта на Украине.

Как заметила собеседница издания, в первую очередь важно то, что дело сдвинулось с мертвой точки. Она обратила внимание на то, что Украина публично признала роль США в качестве медиатора в урегулировании конфликта. Журова напомнила, что раньше инициативу пытались перехватить европейцы.

Также, по словам депутата, позитивным итогом является то, что темпы урегулирования ускорились, и новый этап переговоров назначен уже на ближайшее время.

Журова полагает, что уже есть какие-то документы, но их пока не предают огласке. Парламентарий допускает, что могут существовать и рамки соглашения, однако пока это все имеет непубличный характер.