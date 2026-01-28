Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Польши Каролю Навроцкому почитать статью российского лидера Владимира Путина после выступления в Освенциме, в котором глава польского государства исказил исторические факты. Свою реакцию Захарова опубликовала в Telegram-канале.

Представитель МИД подчеркнула, что Навроцкий вновь повторил лживый тезис об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. По ее словам, власти Польши хотят заставить мир забыть о связях польских политиков с Третьим рейхом, Пакте Пилсудского — Гитлера и соучастии страны в разделе Чехословакии в 1938 году.

«Рекомендуем Навроцкому перечитать статью Президента В. В. Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года», — подчеркнула Захарова.

Путин: Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме

Ранее польский лидер заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Он отметил, что именно эта война привела к холокосту, что якобы делает СССР соучастником данной трагедии.