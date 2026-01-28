В МИД прокомментировали возможное усиление давления США на Кубу

Усиление давления США на Кубу означало бы нарушение международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Здравый смысл всё же должен возобладать и в Вашингтоне. В противном случае речь бы шла о новом грубейшем нарушении международного права», — говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.

Кроме того, по словам дипломата, речь бы также шла о постановке американских законов и санкций США выше действующих международно-правовых норм.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Куба находится на грани краха после прекращения поставок нефти из Венесуэлы.