В МИД РФ прокомментировали выступление президента Польши в Освенциме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала президенту Польши Каролю Навроцкому прочитать статью президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» от 19 июня 2020 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Навроцкий выступил в Международный день памяти жертв Холокоста на памятной церемонии в музее концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Захарова подчеркнула, что Навроцкий в очередной раз грубо исказил предвоенную историю.

«Он (Навроцкий. — «Газета.Ru») вновь повторил лживый тезис о якобы ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которая в итоге привела к трагедии Холокоста», — поделилась Захарова.

Она напомнила о пакте Пилсудского-Гитлера и о соучастии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году, говоря о том, что Варшава делает все, чтобы мир забыл о связях польских деятелей с Третьим рейхом.