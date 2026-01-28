В Совфеде заявили об усилении пессимизма в Европе

В Европе царят пессимизм и неверие в собственные силы. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что граждане стран ЕС в большинстве своем «с тревогой относятся» ко вступлению в эпоху, которую называют «постзападным миропорядком».

«Данные опросов говорят о том, что европейцы относятся к самым большим пессимистам в мире, что сильно контрастирует с настроениями конца XX — начала XXI века, когда Европа ощущала себя на подъеме», — отметил Пушков.

Сенатор привел данные опросов, по которым 46% европейцев «не считают, что ЕС представляет собой центр силы», способный на равных противостоять США и Китаю. И за 12 месяцев сомнения в этом среди граждан ЕС только усилились, подчеркнул Пушков.

По его словам, это произошло из-за «размежевания» США с Европой «по ряду крупных вопросов, начиная от политики в отношении России и Украины и заканчивая Гренландией». В итоге сейчас европейцы «ставят под сомнение» то, что США в случае конфликта смогут защитить Европу военными средствами. И «высокие темпы» политических изменений оказались для европейцев болезненными, написал сенатор.

«Опросы отражают, судя по всему, начало перехода европейского общественного сознания к осознанию того, что в новом «постзападном мире» они могут оказаться без США — в стратегическом одиночестве. Это непривычное состояние ни для европейских правящих элит, ни для населения стран ЕС, которое также ведет к усилению настроений политического пессимизма в Европе», — считает Пушков.

В конце января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны ЕС и США к единству на фоне «российской угрозы». Также еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил создать совет безопасности Европы, чтобы «стать гигантами». А министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе заявила о разрушении старых альянсов и о необходимости найти новых союзников на фоне ухудшения отношений с США.