Володин: санкции против России приводят к гибели жителей стран Запада от мороза

Россия делает все для того, чтобы нефть и газ поставлялись в другие страны, а их жители не замерзали, однако антироссийские санкции приводят к гибели жителей стран Запада от морозов.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В Российской Федерации нефть и газ добывается не под пальмами, а при температурах зимой минус 50, а летом - плюс 50. В этих непростых условиях мы делаем все для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того чтобы там люди не мерзли. Санкции приводят к тому, что люди погибают, замерзают", - сказал Володин в видео, опубликованном в его канале в Max.

Он отметил, что нужно думать головой прежде, чем вводить санкции.