Володин объяснил запрет фотосъемки в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что решение о запрете фотосъемки в нижней палате парламента было продиктовано в том числе стремлением сохранить психику фотографов.

Как он отметил в комментарии «Ведомостям», раньше фотожурналисты могли строить весь рабочий день в ГД на стремлении кого-то подловить.

«Кто-то зевнул, не то потрогал... и тут то вы как раз этот момент ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики», — заключил он.

При этом Володин отметил, что никто не собирается запрещать видеосъемка в зале заседаний и трансляцию в прямом эфире. Однако «телевидение, фотографы», указал спикер, являются вторичным на фоне приоритета эффективной работы палаты.

Госдума ввела запрет на съемку заседаний 21 января. В этот день фотографов впервые не допустили в зал заседаний. За день до этого Володин выразил недовольство действиями фотографов СМИ, которые, как он намекнул, стремятся представить парламентариев в невыгодном свете. Спикер призвал корреспондентов обратить внимание на себя.