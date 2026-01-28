ВС РФ в Сирии и сложные переговоры по Украине: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 января ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине и рассказал, что сейчас обсуждают Россия и Сирия.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина по вопросам безопасности. Песков сообщил, что работа этой группы будет продолжаться, передает ТАСС. Кремль позитивно оценил начало прямых контактов.

«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнуты договоренности об их продолжении», - сказал Песков.

Он назвал прогрессом сам факт, что стороны обсуждают «целый набор сложных тем, связанных с урегулированием». В то же время Песков подчеркнул, что успех переговоров будет зависеть от конструктивности собеседников.

«Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», - заключил представитель Кремля.

Переговоры России и Сирии

Президент РФ Владимир Путин 28 января примет сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Песков выразил уверенность, что на переговорах будут обсуждаться «все темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии», сообщает ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что в Москве состоятся российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака и отдельная беседа президента РФ с аш-Шараа. На повестке встречи также находятся экономические отношения стран и ситуация на Ближнем Востоке. Песков подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Дамаска активно развивается после смены руководства Сирии, передает ТАСС.

Песков не стал комментировать сообщения, что новые власти Сирии якобы ведут с Россией переговоры об экстрадиции экс-президента Башара Асада, отмечает агентство.