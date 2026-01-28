Владимир Зеленский, стремясь показать Западу свою значимость, мечтает убивать граждан России, но на деле уничтожает украинцев.

Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Подлец, патологический лжец и предатель украинского народа изо всех сил надувает щеки, стремясь показать западным хозяевам собственную значимость. Он мечтает убивать как можно больше русских, но на деле уничтожает украинцев", - сказал Миронов ТАСС.

Он добавил, что главная цель российской армии - защитить россиян и избавить Украину "от таких нацистов, как Зеленский".