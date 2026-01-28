Миронов: Зеленский мечтает убивать русских
Владимир Зеленский, стремясь показать Западу свою значимость, мечтает убивать граждан России, но на деле уничтожает украинцев.
Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Подлец, патологический лжец и предатель украинского народа изо всех сил надувает щеки, стремясь показать западным хозяевам собственную значимость. Он мечтает убивать как можно больше русских, но на деле уничтожает украинцев", - сказал Миронов ТАСС.
Он добавил, что главная цель российской армии - защитить россиян и избавить Украину "от таких нацистов, как Зеленский".
"Укрофюрер Зеленский вслед за своим министром обороны подтвердил желание убивать по 50 тыс. российских солдат в месяц. <...> Подобными заявлениями он лишь напоминает нам о том, что мы все делаем правильно. А заодно показывает всему миру, стоит ли с ним вести переговоры", - отметил депутат.