«Умные» кольца на переговорах в Кремле: связь с «центром» и версия о шпионаже

Пользователи соцсетей обсуждают — что за кольца были на представителях США во время их встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «Царьград», эксперты объяснили, могли ли американцы шпионить за главой государства или связываться со своим руководством на встрече.

Напомним, что встреча с американскими переговорщиками в Кремле состоялась 22 января. Сразу двое представителей Вашингтона, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум, носили «умные» кольца. Вероятно, речь идет о кольцах финской компании Oura Ring 4, которые могут отслеживать сон, температуру тела, частоту дыхания и прочее.

В Сети распространилось мнение, что в подобные изделия могут внедрить и другие «полезные» функции: микрофон, камеру или передатчик сигнала GPS. Не исключается и то, что с их помощью переговорщикам могут помогать некие специалисты, анализируя речь собеседников.

Политолог Алексей Ярошенко допускает, что американцы способны использовать шпионские штучки на переговорах. По его мнению, нет ничего удивительного в применении микронаушников, «умных» колец и часов, или камер, встроенных в пишущие ручки. Ярошенко предположил, что с помощью гаджетов американцы передавали информацию и получали указания, как себя вести.

«Если пофантазировать, то и сам Трамп вообще мог все это координировать из условной ситуационной комнаты в своём Белом доме. Ничего удивительного в этом нет. Даже если так, наша сторона была готова к такому развитию событий», — уверен Ярошенко.

Эксперт уверен, что российская стратегия на переговорах строилась в том числе исходя из такой возможности. Наиболее быстрый способ консультироваться с «центром» — передавать информацию в режиме реального времени. При этом Ярошенко отмечает, что российского лидера Владимира Путина довольно сложно проанализировать таким образом.

«Во-первых, у него известная "школа". Во-вторых, огромный политический опыт. И его такими штучками не возьмешь. Уверен, что нашим профи эти истории понятны и предсказуемы», — подчеркнул эксперт.

Политолог Юрий Светов напомнил, что американцы не раз уличались в шпионаже, пытаясь подслушать и записать различные переговоры. Например, он напомнил скандал вокруг прослушивания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме того, вспомнить можно и госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая постоянно носила огромные броши: одни говорили, что таким образом она посылает сигналы переговорщикам, а другие — что туда вмонтировано специальное устройство.

«Сейчас, когда в Америке публикуют с истечением срока давности информацию о каких-то переговорах, видно, что, встречаясь с некоторыми нашими представителями, американцы хорошо знали позицию, с которой эти люди придут на переговоры. Но наши спецслужбы извлекают уроки из всех этих историй», — заявил Светов.

При этом доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает версию о возможном шпионаже «чистой конспирологией». Он подчеркнул, что у Федеральной службы охраны (ФСО) имеется жесткий регламент по проверке подобных предметов, их дезактивации и создания безопасной зоны для президента — шпионить за ним российские спецслужбы не позволят.