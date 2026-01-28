Путин встретится с раввинами Лазаром и Бородой

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 января, примет руководителей еврейской общины, раввинов Берла Лазара и Александра Бороду. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Российская Газета

Сегодня президент работает в Кремле. Встреча с раввинами состоится вечером, уточнил Песков. Напомним, что в первой половине дня Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом Шараа.

На вечернюю встречу с российским лидером приглашены главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России, тоже раввин, Александр Борода, рассказал пресс-секретарь президента.

Вчера, 27 января, был Международный день памяти жертв Холокоста.

"День важный, и президент Путин традиционно общается с руководителями еврейской общины", - напомнил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что дата 27 января была выбрана потому, что именно в этот день советские войска освободили Освенцим, который находится на территории Польши.