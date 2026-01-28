Путин встретится с главой детского центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин 28 января проведет рабочую встречу с главой детского центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин примет руководителя "Сириуса" Елену Шмелеву. Путин постоянно держит руку на пульсе "Сириуса" и проявляет внимание к тому, как "Сириус" развивается", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что была открыта школа "Сириуса" в Казахстане, развивается международное сотрудничество на этом поприще.