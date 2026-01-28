Песков оценил прогресс переговоров по Украине

Тот факт, что на экспертном уровне уже рассматривается широкий круг сложных вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта, в целом можно расценивать как признак прогресса.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией