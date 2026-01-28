Песков оценил прогресс переговоров по Украине
Тот факт, что на экспертном уровне уже рассматривается широкий круг сложных вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта, в целом можно расценивать как признак прогресса.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией
«Тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием [конфликта на Украине], это в целом можно считать прогрессом. РФ остается открытой для переговорного процесса», — сказал Песков, слова которого приводит корреспондент URA.RU.