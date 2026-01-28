Европейская страна ограничила передвижение российских дипломатов в ЕС

Швеция официально уведомила российское посольство о новых правилах для российских дипломатов, которые затруднят их передвижение по странам ЕС.

© Вадим Ахметов/URA.Ru/TACC

«Эта мера затрагивает не российских дипломатов и технических сотрудников, работающих в Швеции, а наших коллег, приезжающих сюда из других стран. Так же, как затрагивает нас при возможных поездках в другие европейские страны, например при доставке дипломатической почты», — заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

С 25 января российские дипломаты и консульские работники обязаны заранее сообщать властям каждой страны Шенгенской зоны о своём намерении пересечь её границу. Это касается и транзитного проезда. Правила введены в рамках 19-го пакета санкций ЕС.

Ранее Франция и Нидерланды проинформировали российское посольство о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов.