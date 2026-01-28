Раскрыта судьба российских моряков с захваченного США танкера Marinera

Двух российских моряков из экипажа захваченного США танкера Marinera отпустили.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — сказала она.

Ранее Захарова заявляла, что в ответ на обращение российской стороны президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике.