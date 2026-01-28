Тайный трюк Брюсселя: зачем Трампа пытаются объявить сумасшедшим
Европейский союз намеренно дискредитирует психологическое состояние президента США Дональда Трампа, чтобы получить юридическую лазейку для отмены его будущих указов. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью News.ru пояснил, что кампания по объявлению главы Белого дома «недееспособным» является скоординированной попыткой евробюрократии защитить свои интересы от радикальной смены американского курса.
По мнению эксперта, за подобными информационными вбросами стоит желание сделать решения американского лидера юридически ничтожными в будущем.
«Это попытка выставить решения, которое принимает глава Белого дома, нелегитимными, чтобы потом их пересмотреть», — подчеркнул Константин Блохин.
Он отметил, что, несмотря на высокую активность действующего президента, оппоненты используют старые методы политической борьбы, с помощью которых республиканцы в свое время атаковали Джо Байдена.
«Они пытаются Трампа представить больным, сумасшедшим, не способным принимать правильные решения. То же самое думает глубинное государство, демократы и так далее», — добавил аналитик в беседе с информационным ресурсом.
Атака на репутацию главы государства связывается с возможным пересмотром трансатлантических отношений. Блохин уверен, что элиты в Брюсселе рассчитывают на сценарий, при котором «после Трампа все можно снова поставить на свои места», сославшись на якобы неадекватное состояние президента в момент подписания ключевых документов.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на анонимные источники, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил шок после личной встречи с Трампом. По версии зарубежного СМИ, глава словацкого правительства в частных беседах назвал американского лидера «опасным» и выразил обеспокоенность его «состоянием ума» по итогам визита в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 17 января 2026 года. Однако официальный Вашингтон оперативно опроверг эти сведения.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала материал «абсолютными фейковыми новостями», подчеркнув, что переговоры прошли в позитивном и продуктивном ключе. Примечательно, что сам Фицо ранее неоднократно выступал в поддержку Трампа, а высокопоставленные чиновники, присутствовавшие на встрече в Мар-а-Лаго, подтвердили, что беседа была абсолютно нормальной и не сопровождалась никакими неловкими моментами.